Xiaomi supera Samsung nelle vendite di smartphone in Europa, ora è leader di mercato (Di mercoledì 4 agosto 2021) Xiaomi ha superato Samsung prendendosi la prima posizione come leader del mercato smartphone in Europa. Lo dice l'ultimo report di Strategy Analytics. L'aumento delle vendite negli ultimi 12 mesi ha ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 4 agosto 2021)hatoprendendosi la prima posizione comedelin. Lo dice l'ultimo report di Strategy Analytics. L'aumento dellenegli ultimi 12 mesi ha ...

Advertising

eli_grandi : RT @Primaonline: Xiaomi supera tutti, Samsung non è più primo marchio di smartphone in Europa - CapaGira : RT @Primaonline: Xiaomi supera tutti, Samsung non è più primo marchio di smartphone in Europa - Primaonline : Xiaomi supera tutti, Samsung non è più primo marchio di smartphone in Europa - infoitscienza : Xiaomi top in Europa: per la prima volta supera Samsung ed Apple - MundoConectadoo : Xiaomi supera a Samsung e se torna a maior vendedora de smartphones da Europa -