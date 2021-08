William e Kate Middleton, vacanza segreta nelle Isole Scilly con George, Charlotte e Louis (Di mercoledì 4 agosto 2021) È tempo di relax, anche per i reali. E Kate Middleton e William hanno aperto la stagione delle vacanze regalandosi qualche giorno con i figli tra sole e vento. Sfuggendo a paparazzi e giornalisti, i Duchi di Cambridge hanno portato George, Charlotte e Louis alle isole Scilly, luogo selvaggio e speciale per la coppia. E solo ora che sono tornati sulla terraferma Hello! ha scoperto la breve e segreta fuga familiare. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 4 agosto 2021) È tempo di relax, anche per i reali. E Kate Middleton e William hanno aperto la stagione delle vacanze regalandosi qualche giorno con i figli tra sole e vento. Sfuggendo a paparazzi e giornalisti, i Duchi di Cambridge hanno portato George, Charlotte e Louis alle isole Scilly, luogo selvaggio e speciale per la coppia. E solo ora che sono tornati sulla terraferma Hello! ha scoperto la breve e segreta fuga familiare.

