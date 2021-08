WhatsApp: in arrivo le foto e video che si autodistruggono (Di mercoledì 4 agosto 2021) Dopo averle conosciute su Instagram e Snapchat, le foto e video “a tempo” stanno arrivando anche su WhatsApp! Ecco come funziona Dopo averle ampiamente conosciute su Snapchat e Instagram, anche su WhatsApp sono arrivate le foto e video “a tempo”. Se non ne avete fatto mai uso o non le conoscete, si tratta di foto e video che una volta visualizzati si autodistruggono e quindi non possono essere più aperti. I nuovi file “a tempo” saranno segnalati da una nuova icona che indicherà la dicitura “una volta sola“. Quindi, in sostanza, i ... Leggi su zon (Di mercoledì 4 agosto 2021) Dopo averle conosciute su Instagram e Snapchat, le“a tempo” stanno arrivando anche su! Ecco come funziona Dopo averle ampiamente conosciute su Snapchat e Instagram, anche susono arrivate le“a tempo”. Se non ne avete fatto mai uso o non le conoscete, si tratta diche una volta visualizzati sie quindi non possono essere più aperti. I nuovi file “a tempo” saranno segnalati da una nuova icona che indicherà la dicitura “una volta sola“. Quindi, in sostanza, i ...

Advertising

vntonb : Il gruppo whatsapp delle superiori che torna in vita dopo l’annuncio di un bambino in arrivo - infoitscienza : È in arrivo una grossa novità per i backup di WhatsApp salvati in locale - giornalettismo : In arrivo le foto e i video a tempo anche su #WhatsApp: un passo in avanti, ma - va detto - in un sentiero già trac… - TuttoAndroid : È in arrivo una grossa novità per i backup di WhatsApp salvati in locale - puntotweet : WhatsApp: in arrivo foto e video ‘usa e getta’ -