WhatsApp | ecco come inviare foto e video che si auto cancellano

(Di mercoledì 4 agosto 2021) È ufficiale, Facebook ha finalmente introdotto suuna funzione tipica dei messaggi privati di Instagram: lee i“con scadenza”. Grazie a questa nuova funzione è possibileche sidistruggeranno una volta aperti dal destinatario, cancellando per sempre ogni traccia da entrambi gli smartphone.si mandano sui contenuti multimediali “visualizza una volta”?ha finalmente iniziato la diffusione della modalità di invio dei file multimediali effimeri. La funzione ...

Advertising

93PrinceHarry : @ENDVOFTHEDAY nel senso che ora te lo spiego su whatsapp ecco - stexy73 : @Rosyfree74 @AurelianoStingi @fattoquotidiano E prima che inizi con le cazzate. Accadeva anche prima e per evitare… - infoitscienza : Novità su Whatsapp: ecco le foto che si “autodistruggono” - L'Unione - infoitscienza : WhatsApp: ecco le foto e i video 'usa e getta' - Viglianesi_San : Ecco cosa succede in un governo con la destra, un banchiere e Confindustria. Vi licenziano con un messaggino Whats… -

Ultime Notizie dalla rete : WhatsApp ecco

...47ma Alpe del Nevegal Scritto da redazione 4 Agosto 2021 0 17 Facebook Twitter Pinterest...i motivi. 'A causa di ulteriori misure restrittive, ai nostri occhi sproporzionate, e ai ...... se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI 0 condivisioni Condividi Tweet Newsletter LinkedinTelegram Flipboard Leggi i commentiGrazie a questa nuova funzione è possibile inviare foto e video che si autodistruggeranno una volta aperti dal destinatario, cancellando per sempre ogni traccia da entrambi gli smartphone. Come si man ...WhatsApp, arriva la funzione usa e getta: ecco a cosa serve. Una nuova funzione per foto e video arriverà con l'ultimo aggiornamento ...