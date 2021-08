WhatsApp, come sapere il luogo delle vacanze dei tuoi amici: trucco pazzesco! (Di mercoledì 4 agosto 2021) Spunta su WhatsApp un trucco pazzesco per scoprire il luogo delle vacanze dei nostri amici. Andiamo quindi a vedere come utilizzare il trick. Sono tantissime le funzioni presenti su WhatsApp, con gli utenti che spesso si scatenano con trucchi ed easter egg. L’ultimo trucco infatti ci permette di scoprire la posizione in cui sono in L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 4 agosto 2021) Spunta suunpazzesco per scoprire ildei nostri. Andiamo quindi a vedereutilizzare il trick. Sono tantissime le funzioni presenti su, con gli utenti che spesso si scatenano con trucchi ed easter egg. L’ultimoinfatti ci permette di scoprire la posizione in cui sono in L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Mauro8013 : RT @Il_Vitruviano: Sono tweet come questi, nel giorno in cui 90 lavoratori sono licenziati via WhatsApp e una lavoratrice di quarant'anni m… - rikercommander : RT @Il_Vitruviano: Sono tweet come questi, nel giorno in cui 90 lavoratori sono licenziati via WhatsApp e una lavoratrice di quarant'anni m… - ElisaDay42 : @LaSari81 Hanno inventato condividi posizione su WhatsApp per colpa delle persone come te! ?? - filo_78 : RT @Il_Vitruviano: Sono tweet come questi, nel giorno in cui 90 lavoratori sono licenziati via WhatsApp e una lavoratrice di quarant'anni m… - MinutemanItaly : RT @Il_Vitruviano: Sono tweet come questi, nel giorno in cui 90 lavoratori sono licenziati via WhatsApp e una lavoratrice di quarant'anni m… -