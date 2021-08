Welfare | a settembre terzo congresso Meritocrazia Italia

(Di mercoledì 4 agosto 2021) ‘: la transizione del Merito’. E’ il tema delnazionale di ‘’, che si terrà in Abruzzo, a Silvi Marina, in provincia di Teramo dal 2 al 4. Sarà un’occasione importante di discussione in vista della sfida che impegnerà tutti i Paesi europei nel futuro prossimo: la ricostruzione degli equilibri alterati e la ripartenza dopo il devastante periodo emergenziale. ‘’ si propone di fare il punto su bisogni e priorità di intervento e riportare l’attenzione su un concetto di transizione calibrato sul valore del Merito, ...

Come annunciato nelle scorse settimane, si terrà in Abruzzo, a Silvi Marina (TE), nei giorni 2-4 settembre 2021, il terzo Congresso nazionale di Meritocrazia Italia su 'Welfare: la transizione del Mer ...