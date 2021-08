Walter Zenga si vaccina per la terza volta a Dubai: “Con il green pass tornerò in Italia a seguire il mio amato calcio” (Di mercoledì 4 agosto 2021) L’ex portiere della Nazionale è in Arabia Saudita, dove si è già vaccinato con due dosi di Sinopharm, ma il siero anti-covid cinese non è riconosciuto a livello europeo e per tornare in Italia è stato costretto a immunizzarsi nuovamente. “C’è chi non si vaccina, chi fa il richiamo e chi come me decide di fare dopo 2 dosi di Sinopharm anche una terza e quarta dose di Pfizer. Perché? Per avere il green pass e poter stare in Italia a seguire il mio amato calcio”, così su Instagram Walter ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 4 agosto 2021) L’ex portiere della Nazionale è in Arabia Saudita, dove si è giàto con due dosi di Sinopharm, ma il siero anti-covid cinese non è riconosciuto a livello europeo e per tornare inè stato costretto a immunizzarsi nuovamente. “C’è chi non si, chi fa il richiamo e chi come me decide di fare dopo 2 dosi di Sinopharm anche unae quarta dose di Pfizer. Perché? Per avere ile poter stare inil mio”, così su Instagram...

