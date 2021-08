Walter Zenga si è vaccinato di nuovo | ' Terza e quarta dose Pfizer | così posso avere il green pass'

Advertising

Guorgio4 : @LouGirardiReal Inzaghi si dimette e al suo posto Walter Zenga puhahahahahah magari ci cascano ?????? - ilfattovideo : Walter Zenga si vaccina per la terza volta a Dubai: “Con il green pass tornerò in Italia a seguire il mio amato cal… - sportli26181512 : Zenga e la terza dose di vaccino anti-Covid: 'Già fatto?' VIDEO: Walter Zenga e la terza dose di vaccino anti-Covid… - Maurizi81919065 : Quindi Raz degan soleil Raffaella Fico Tommaso tampation Island ,giucas casella Ciacci Cipriani figlia Morgan e Asi… - giuliazoo : @HuffPostItalia Deve fare come Walter Zenga. 3 e 4 dose con Pfizer cosi gli danno il Green Pass @riccardoilly -

Ultime Notizie dalla rete : Walter Zenga

Doppio vaccino contro il Covid per: dopo essersi sottoposto alla doppia dose di Sinopharm, il vaccino cinese, l'ex portiere dell'Inter e della Nazionale, attualmente allenatore, ha deciso di farsi vaccinare anche con ...Un problema per i tanti italiani vaccinati all'estero, cheha risolto sottoponendosi a un altro ciclo di vaccinazioni. L'ex portierone vive a Dubai da ormai molti anni. Qui ha costruito ...Dopo la vaccinazione con il preparato cinese Sinopharm, Walter Zenga ha deciso di sottoporsi a un secondo ciclo con Pfizer per seguire il calcio in Italia ...L’ex portiere della Nazionale è in Arabia Saudita, dove si è già vaccinato con due dosi di Sinopharm, ma il siero anti-covid cinese non è riconosciuto a livello europeo e per tornare in Italia è stato ...