Volley | Ofelia Malinov | “Una sconfitta che fa molto male | un percorso che può darci forza in vista del futuro”

L'Italia del Volley esce, mestamente, dai Giochi Olimpici di Tokyo. Ieri era toccato agli uomini, al termine di un match tiratissimo con l'Argentina. Oggi, invece, le atlete allenate dal CT Davide Mazzanti sono state schiantate con un netto 3-0 dalla Serbia. Tre parziali nei quali le azzurre hanno fatto troppo poco per pareggiare la forza delle rivali che, sostanzialmente, hanno preso il comando delle operazioni e non si sono mai più voltate indietro. Solamente in avvio di terzo set le nostre portacolori hanno vissuto un sussulto importante che, tuttavia, è durato troppo poco. La Serbia, sospinta dalla solita inesorabile Boskovic, ha ripreso le redini ...

