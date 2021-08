Volley | Italia-Serbia 0-3 | le pagelle delle azzurre Non si salva nessuna | Mazzanti primo responsabile

(Di mercoledì 4 agosto 2021) L’è stata sconfitta dallacon un fragoroso 3-0 ed è così stata eliminata ai quarti di finaleOlimpiadi di Tokyo 2021. Il tabù non si infrange, ancora una volta non si entra tra le prime quattro e si torna a casa senza medaglie. Di seguito le0-3 OLIMPIADIPAOLA EGONU: 4. Doveva essere la trascinatrice, doveva bombardare a tutto braccio, doveva imporsi nello scontro diretto con Tijana Boskovic. Doveva. L’opposto ha purtroppo le polveri bagnate, non si ...

Advertising

ItaliaTeam_it : Italia-Serbia vale un posto tra le prime quattro semifinaliste nel volley femminile. Appuntamento il 4 agosto, pron… - Eurosport_IT : Italia a caccia di medaglie nel nuoto, nella vela e nel ciclismo su pista, poi gli appuntamenti chiave di volley, p… - Gazzetta_it : Buongiorno con la #primapagina di oggi: Lukaku verso l'addio all'Inter Alle Olimpiadi Italia a gonfie vele Il sogno… - asusual01 : RT @Adnkronos: Italvolley flop, anche Paola Egonu delude: azzurre fuori da #Tokyo2020 dopo #ItaliaSerbia. Il web si schiera a favore e cont… - Adnkronos : Italvolley flop, anche Paola Egonu delude: azzurre fuori da #Tokyo2020 dopo #ItaliaSerbia. Il web si schiera a favo… -

Ultime Notizie dalla rete : Volley Italia

È un 3 - 0 secco quello dei quarti di finale nel torneo olimpico per l'femminile del. Attacco e difesa non reggono lo strapotere delle slave, che nel secondo set volano e nell'ultimo ...Per l'è la sesta medaglia d'oro conquistata ai giochi olimpici di Tokyo 2020. Delusione per le ragazze del: cedono per 3 set a 0 contro la fortissima Serbia nella qualificazione per la ...L'Italia è stata sconfitta dalla Serbia con un fragoroso 3-0 ed è così stata eliminata ai quarti di finale delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Il tabù non si infrange, ancora una volta non si entra tra le ...Chi è Miriam Sylla: la giovane capitana della Nazionale di pallavolo italiana. Vita privata, carriera e l'amicizia con la collega Paola Egonu.