Volley femminile, Olimpiadi Tokyo: gli USA si sbarazzano della Dominicana, in semifinale contro Italia o Serbia (Di mercoledì 4 agosto 2021) Gli USA confermano il pronostico della vigilia, travolgendo la Repubblica Dominicana con uno schiacciante 3-0 (25-11; 25-20; 25-19) nei quarti di finale delle Olimpiadi di Tokyo 2021. La formazione a stelle e strisce si era garantita questo comodo accoppiamento battendo l'Italia al tie-break nell'ultimo match della Pool B e oggi non hanno avuto grossi problemi a chiudere la pratica in 83 minuti di gioco. Dopo un primo set a senso unico e un secondo parziale già chiuso a metà visto il vantaggio di sei punti, le caraibiche hanno cercato una timida reazione nella terza frazione e sono rimaste ...

