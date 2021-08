Volley femminile, Olimpiadi di Tokyo: Sylla dopo il KO con la Serbia. “Abbiamo il cuore spezzato, stiamo malissimo” (Di mercoledì 4 agosto 2021) Una débâcle. Non c’è altro modo di di descrivere l’eliminazione della Nazionale azzurra di Volley femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Le ragazze di coach Mazzanti sono state infatti sconfitte sonoramente dalla Serbia ai quarti di finale con un secco 3-0. Una partita senza storia, dove le nostre avversarie si sono dimostrate ampiamente superiori in ogni momento del match, imponendo il loro gioco, soprattutto nel secondo set, concluso con un mortifero 14-25, e ruggendo con grande carattere nel momento più delicato dell’incontro, ovvero il terzo parziale, caratterizzato un super recupero da uno svantaggio ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 agosto 2021) Una débâcle. Non c’è altro modo di di descrivere l’eliminazione della Nazionale azzurra dialledi2020. Le ragazze di coach Mazzanti sono state infatti sconfitte sonoramente dallaai quarti di finale con un secco 3-0. Una partita senza storia, dove le nostre avversarie si sono dimostrate ampiamente superiori in ogni momento del match, imponendo il loro gioco, soprattutto nel secondo set, concluso con un mortifero 14-25, e ruggendo con grande carattere nel momento più delicato dell’incontro, ovvero il terzo parziale, caratterizzato un super recupero da uno svantaggio ...

Advertising

ItaliaTeam_it : Italia-Serbia vale un posto tra le prime quattro semifinaliste nel volley femminile. Appuntamento il 4 agosto, pron… - EnricoTurcato : Volley femminile mai in partita. Devastate. Umiliate dalle campionesse del mondo. Un po’ troppe dichiarazioni all… - sportface2016 : #Tokyo2020 #Volley femminile Finisce qui! Grande quarto set e seconda vittoria azzurra in Giappone! ????Italia - Tu… - CarloA : Tg1: perché volley femminile e pallavolo maschile? - Claugia1977 : @officialmaz Comunque non si può generalizzare. Il Basket ha fatto più delle aspettative, soprattutto nel preolimpi… -