Volley femminile | Elena Pietrini | “Ci abbiamo creduto | la Serbia una grande squadra”

(Di mercoledì 4 agosto 2021) La Nazionale di pallavoloè fuori dal torneo olimpico, dopo il ko per 3-0 contro la, al termine di una partita senza storia, in cui le azzurre hanno pagato a caro prezzo la tecnica del fenomeno Tajiana Boskovic, trascinatrice delle balcaniche. “Sono dispiaciuta per il risultato perchè ci– ha dichiaratoai microfoni FIPAV – C’è stato un calo in tutti i set che non potevamo permetterci. Probabilmente questi sono stati i momenti decisivi. Loro sono una, bisogna ammetterlo, e hanno avuto più grinta ...

Sonora e dolorosa sconfitta per l'Italia contro la Serbia con il risultato di 3 - 0 nel match per i quarti di finale dialle Olimpiadi di Tokyo 2020. Dopo la prematura eliminazione della squadra maschil e, anche le ragazze di Mazzanti chiudono con gran delusione il proprio percorso a cinque cerchi: ...Brutta sconfitta ai quarti per la squadradi, battuta per 3 - 0 dalla Serbia . PALLANUOTO. Dopo le nazionali italiane di basket maschile, di pallavolo maschile e, anche ...Una débâcle. Non c'è altro modo di di descrivere l'eliminazione della Nazionale azzurra di Volley femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Le ragazze di coach Mazzanti sono state infatti sconfitte sono ...La Nazionale di pallavolo femminile è fuori dal torneo olimpico, dopo il ko per 3-0 contro la Serbia, al termine di una partita senza storia, in cui le azzurre hanno pagato a caro prezzo la tecnica de ...