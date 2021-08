Volete la politica fuori dalle Olimpiadi? Chiedetelo alla Cina (Di mercoledì 4 agosto 2021) Un’edizione dei Giochi olimpici priva di messaggi politici non c’è mai stata, nonostante l’esplicito divieto del Comitato olimpico internazionale a usare la piattaforma olimpionica per scopi diversi da quelli sportivi. Quando però due atlete cinesi, Bao Shanju e Zhong Tianshi hanno vinto l’oro di ciclismo su pista a squadre, si sono presentate sul podio indossando una spilletta con l’immagine di Mao Zedong appuntata sulle rispettive uniformi. Il Cio ha domandato chiarimenti alla delegazione cinese, ma sembra che l’articolo 50 del regolamento – quello che vieta manifestazioni e messaggi politici dal podio – non sia stato violato. Perché il mese scorso il Cio ha deciso di ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 4 agosto 2021) Un’edizione dei Giochi olimpici priva di messaggi politici non c’è mai stata, nonostante l’esplicito divieto del Comitato olimpico internazionale a usare la piattaforma olimpionica per scopi diversi da quelli sportivi. Quando però due atlete cinesi, Bao Shanju e Zhong Tianshi hanno vinto l’oro di ciclismo su pista a squadre, si sono presentate sul podio indossando una spilletta con l’immagine di Mao Zedong appuntata sulle rispettive uniformi. Il Cio ha domandato chiarimentidelegazione cinese, ma sembra che l’articolo 50 del regolamento – quello che vieta manifestazioni e messaggi politici dal podio – non sia stato violato. Perché il mese scorso il Cio ha deciso di ...

