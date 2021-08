“Visto che chiedete tutti del mio fidanzato…”. Ida Platano, è arrivato il momento: c’è la risposta definitiva (Di mercoledì 4 agosto 2021) Ida Platano è una delle protagoniste di Uomini e Donne. Tanti appassionati del dating show di Maria De Filippi la seguono costantemente sui social e lei cerca in tutti i modi di parlare con loro e renderli partecipi della sua vita privata. In queste ore la dama è tornata a parlare su Instagram e ha risposto alle domande dei numerosissimi fan che, in questi giorni, le hanno chiesto se si fosse nuovamente fidanzata dopo la fine delle sue relazioni nate nel programma di Canale 5. Va detto che nelle ultime settimane si sono rincorse voci che vedevano Ida Platano legata ad un uomo dopo l’uscita di scena da Uomini e Donne. Il programma è ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 4 agosto 2021) Idaè una delle protagoniste di Uomini e Donne. Tanti appassionati del dating show di Maria De Filippi la seguono costantemente sui social e lei cerca ini modi di parlare con loro e renderli partecipi della sua vita privata. In queste ore la dama è tornata a parlare su Instagram e ha risposto alle domande dei numerosissimi fan che, in questi giorni, le hanno chiesto se si fosse nuovamente fidanzata dopo la fine delle sue relazioni nate nel programma di Canale 5. Va detto che nelle ultime settimane si sono rincorse voci che vedevano Idalegata ad un uomo dopo l’uscita di scena da Uomini e Donne. Il programma è ...

Advertising

RobertoBurioni : Come avete visto, la risposta non è semplicissima, per chi vuole approfondire proprio su questo tema ho pubblicato… - stanzaselvaggia : Visto che non ha mai avuto il coraggio di dirlo, ma ama insultare e cavalcare le peggiori teorie complottiste, lo d… - ilpost : L'atleta bielorussa che aveva criticato i suoi allenatori (che poi avevano cercato, per questo, di riportarla in Bi… - sigurd4 : @amsa_spa ho visto che avete già recuperato il cestino che era stato spinto sulla zona verde circostante alla ferma… - bakuvhoe : tra tutte le squadre rimaste nel volley maschile ci sta solo una che mi sta simpatica e voglio distrugga tutti ma n… -