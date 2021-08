VIDEO / Tokyo2020, Johnson-Thompson eroica: si fa male ma continua a correre su... (Di mercoledì 4 agosto 2021) Tanta sfortuna per la britannica Katarina Johnson-Thompson, campionessa mondiale dell'eptathlon: le immagini Leggi su golssip (Di mercoledì 4 agosto 2021) Tanta sfortuna per la britannica Katarina, campionessa mondiale dell'eptathlon: le immagini

Advertising

Eurosport_IT : Noi abbiamo vissuto l'oro nell'inseguimento con calma olimpica ???????? INVECE NO! SIAMO IMPAZZITIIIIII DI GIOIAAAAAA… - Eurosport_IT : 'SIAMO NELL'OLIMPOOOOOOOOOOOOOO!' ???? Filippo Ganna, Simone Consonni, Jonathan Milan e Francesco Lamon vincono la m… - Eurosport_IT : Ma cosa hanno fatto i nostri ragazzi, COSA HANNO FATTO?! ?????? L'Italia raggiunge la finale nell'inseguimento stampa… - giuliabuciol : RT @Eurosport_IT: Ce lo riguardiamo in loop all'infinito? ???? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 | #ItaliaTeam - il__mago : RT @Eurosport_IT: Ce lo riguardiamo in loop all'infinito? ???? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 | #ItaliaTeam -