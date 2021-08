VIDEO Sydney McLaughlin record del mondo 400 ostacoli: fenomenale 51.46 alle Olimpiadi! (Di mercoledì 4 agosto 2021) Sydney McLaughlin ha realizzato il nuovo record del mondo sui 400 metri ostacoli. La finale delle Olimpiadi di Tokyo 2021 si è rivelata propizia per la statunitense, capace di ritoccare di ben 44 centesimi il primato che ella stessa aveva siglato lo scorso 26 giugno a Eugene. La Campionessa del mondo in carica, prima donna a scendere sotto i 52 secondi sulla distanza, si è fatta un bel regalo di compleanno, con tre giorni di anticipo rispetto alla torta con le 22 candeline. L’americana ha giganteggiato con un roboante 51.46 in una gara semplicemente memorabile: ha avuto la meglio sulla ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 agosto 2021)ha realizzato il nuovodelsui 400 metri. La finale delle Olimpiadi di Tokyo 2021 si è rivelata propizia per la statunitense, capace di ritoccare di ben 44 centesimi il primato che ella stessa aveva siglato lo scorso 26 giugno a Eugene. La Campionessa delin carica, prima donna a scendere sotto i 52 secondi sulla distanza, si è fatta un bel regalo di compleanno, con tre giorni di anticipo rispetto alla torta con le 22 candeline. L’americana ha giganteggiato con un roboante 51.46 in una gara semplicemente memorabile: ha avuto la meglio sulla ...

