VIDEO | LUKAKU-CHELSEA: ULTIM’ORA! (Di mercoledì 4 agosto 2021) Romelu #LUKAKU è vicino al passaggio al #CHELSEA . Secondo quanto riferito dal nostro collega Gianluca Di Marzio, il giocatore avrebbe già accettato l’offerta dei blues e adesso l’#Inter proverà a raccogliere quanto più possibile dai londinesi. ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2U8SBnY IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/3tpLq6N » Twitch: https://bit.ly/2UORs5f » Facebook: https://bit.ly/3h9XCUQ » Instagram: https://bit.ly/3x4IDCy » Twitter: https://bit.ly/3hktqqc L'articolo VIDEO LUKAKU-CHELSEA: ULTIM’ORA! proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di mercoledì 4 agosto 2021) Romelu #è vicino al passaggio al #. Secondo quanto riferito dal nostro collega Gianluca Di Marzio, il giocatore avrebbe già accettato l’offerta dei blues e adesso l’#Inter proverà a raccogliere quanto più possibile dai londinesi. ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2U8SBnY IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/3tpLq6N » Twitch: https://bit.ly/2UORs5f » Facebook: https://bit.ly/3h9XCUQ » Instagram: https://bit.ly/3x4IDCy » Twitter: https://bit.ly/3hktqqc L'articoloproviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Advertising

TuttoMercatoWeb : ?? '#Lukaku non si vende nemmeno a 150 milioni' La protesta sotto la sede #Inter di uno storico tifoso ?? @Ale_Rimi - Gazzetta_it : VIDEO Da ‘spiaze’ ai balli di #Ausilio. E i milanisti godono...: #Lukaku -#Chelsea, quanti meme #Inter - calciomercatoit : ?? - Ed_B_one4 : NOOOO NON CI ABBANDONARE NOOOOO #Lukaku - Sgang198 : Secondo me questo è #Spud #Suning #Inter #Lukaku -