VIDEO L’Italia vince l’inseguimento a squadre alle Olimpiadi! Ganna col turbo | rimonta antologica | oro nel ciclismo

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Filippo, Simone Consonni, Jonathan Milan, Francesco Milan hanno conquistato la medaglia d’oroOlimpiadi di Tokyo 2021. Il quartetto delsu pista ha scritto una pagina di storia, giganteggiando nel Velodromo della capitale giapponese, sconfiggendo la Danimarca in maniera perentoria e imponendosi in una delle prove più prestigiose, appassionanti e avnti delsu pista. Si torna sul gradino più alto del podio a cinque anni di distanza dal sigillo di Elia Viviani nell’Omnium a Rio 2016. A suscitare emozioni è stato soprattutto il modo in cui è ...