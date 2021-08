VIDEO – “Lavoro sodo” il messaggio di Mertens ai tifosi del Napoli (Di mercoledì 4 agosto 2021) Dries Mertens sta lavorando per recuperare dopo l’infortunio alla spalla. Il calciatore belga dovrà stare fuori ancora qualche settimana prima di potersi mettere a disposizione di Luciano Spalletti che non vede l’ora di poter allenare anche l’attaccante belga. “Operazione alla spalla ok. Lavoro sodo per tornare il prima possibile” è il messaggio che Mertens ha lasciato su Instagram e altri social, mostrando alcune fasi del suo allenamento. @dries Mertens14 @movetocure pic.twitter.com/cqqYvdBCGs — Sporthouse Group (@SporthouseGroup) August 4, 2021 L'articolo proviene da ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 4 agosto 2021) Driessta lavorando per recuperare dopo l’infortunio alla spalla. Il calciatore belga dovrà stare fuori ancora qualche settimana prima di potersi mettere a disposizione di Luciano Spalletti che non vede l’ora di poter allenare anche l’attaccante belga. “Operazione alla spalla ok.per tornare il prima possibile” è ilcheha lasciato su Instagram e altri social, mostrando alcune fasi del suo allenamento. @dries14 @movetocure pic.twitter.com/cqqYvdBCGs — Sporthouse Group (@SporthouseGroup) August 4, 2021 L'articolo proviene da ...

Camposanto, operaia 41enne muore incastrata in un macchinario. VIDEO modenaindiretta.it Napoli, Mertens già vede il rientro: «Lavoro per esserci quanto prima» La stagione di Dries Mertens con il Napoli non è ancora iniziata. Questo perché il belga azzurro, dopo gli Europei, ha scelto di farsi operare la spalla malandata dopo tanti ...

VIDEO - "Lavoro sodo per tornare presto", Mertens mostra i suoi allenamenti sui social Un video social mostra Dries Mertens alle prese col suo recupero dopo l'intervento alla spalla. L'attaccante del Napoli corre verso il rientro e lo fa grazie alla professionalità di 'Move To Cure' dov ...

