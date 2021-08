VIDEO Italia-Serbia 0-3, Olimpiadi Tokyo volley: highlights e sintesi (Di mercoledì 4 agosto 2021) Non è riuscita l’impresa alla Nazionale di pallavolo femminile, che è uscita sconfitta ai quarti di finale del torneo olimpico di Tokyo, per mano di una grande Serbia, trascinata da una sontuosa Tijana Boskovic, probabilmente la miglior giocatrice del mondo. Una partita difficilissima per le ragazze di Davide Mazzanti, in gara solamente nel primo set, concedendo addirittura dieci set point nella seconda frazione, cedendo anche il terzo parziale per 25-21, palesando nette difficoltà al cospetto della formazione candidata all’oro. Andiamo dunque a rivivere le emozioni della sfida nelle highlights: Foto: LaPresse Leggi su oasport (Di mercoledì 4 agosto 2021) Non è riuscita l’impresa alla Nazionale di pallavolo femminile, che è uscita sconfitta ai quarti di finale del torneo olimpico di, per mano di una grande, trascinata da una sontuosa Tijana Boskovic, probabilmente la miglior giocatrice del mondo. Una partita difficilissima per le ragazze di Davide Mazzanti, in gara solamente nel primo set, concedendo addirittura dieci set point nella seconda frazione, cedendo anche il terzo parziale per 25-21, palesando nette difficoltà al cospetto della formazione candidata all’oro. Andiamo dunque a rivivere le emozioni della sfida nelle: Foto: LaPresse

