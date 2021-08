VIDEO Chenchen Guan oro alla trave | Campionessa Olimpica a 16 anni! Esercizio da brividi | D Score surreale

(Di mercoledì 4 agosto 2021) La cineseha conquistato la medaglia d’oroalle Olimpiadi di Tokyo 2021. Stiamo parlando di un autentico prodiglio perché ha soltanto 16 anni ed è davvero molto minuta. L’asiatica è una maestra sui 10 cm, dove vanta un massimale di Dpari a 7.0, numeri esorbitanti che soltanto questo stricciolo riesce a toccare. Dopo il roboante 14.933 (6.9 la nota di partenza) stampato in qualifica,ha semplificato un po’ l’in finale per evitare di correre rischi eccessivi e ha trionfato con un netto 14.633 (6.6). Questa ragazzina, che ...

...(come vediamo nel) che avrebbero potuto metterla in difficoltà: per la Biles il punteggio di 14.000 che dunque la colloca al terzo gradino del podio, alle spalle delle cinesiGuan e ...SIMONE BILES, ESERCIZIO ALLA TRAVE: MEDAGLIA DI BRONZO Grazie a tutti per averci seguito ... 11.41 La 16enne cineseGuan è la nuova Campionessa Olimpica alla trave (14.633). L'argento ...La cinese Chenchen Guan ha conquistato la medaglia d'oro alla trave alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Stiamo parlando di un autentico prodiglio perché ha soltanto 16 anni ed è davvero molto minuta. L'asia ...La Biles pure ha aggiunto, parlando ancora dei Twisties: “Sento che non siamo solo oggetto di intrattenimento, siamo anche umani e proviamo sentimenti“. È stato davvero, davvero difficile. RISULTATI V ...