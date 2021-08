Vicenda Papeete | Casanova | “Sono serenissimo”

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Il patron del, Massimo, si dice “sereno” dopo il decreto di sequestro per complessivi 550mila euro circa, emesso a Ravenna dal Gip Corrado Schiaretti, su richiesta della Procura, nei confronti dellaSrl e della Villasrl, all’interno di una indagine per frode fiscale. “Ribadisco quanto ho già avuto modo, mio malgrado, di dichiarare: io e mia sorella, legale rappresentante delle attività, siamo assolutamente sereni. E mi stupiscono sempre negativamente le accuse di chi attacca artatamente la mia persona e le mie aziende con leggerezza, superficialità e spesso ferocia. Accuse, queste, tutte ...

Provvedimento a Ravenna per imprenditori del turismo. Difesa Casanova (Papeete), soluzione nelle sedi opportune (ANSA) ...