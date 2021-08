Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2021 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 4 agosto 2021)DEL 4 AGOSTOORE 18.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; NUOVI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI ARTERIE; VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA, IN ESTERNA A PARTIRE DALL’USCITA PER LA PONTINA FINO ALLA TUSCOLANA; SULLA STESSA PONTINA CODE TRA CASTELNO E MONTE D’ORO E PROSEGUENDO VERSO APRILIA ALL’ALTEZZA DI VALLELATA; RESTANDO A SUD DELLA CAPITALE, PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO CI SONO INCOLONNAMENTI SU VIA ...