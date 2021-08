Vergognoso attacco alla Meloni, Fazzolari: «Per “Il Domani” Giorgia è come Hitler». L’articolo delirante (Di mercoledì 4 agosto 2021) “Noi di destra siamo abituati alle farneticazioni e alle menzogne targate mainstream. Ma questa volta il quotidiano ‘Il Domani’, con la recensione fatta da tal Emanuele Felice del libro ‘Io sono Giorgia‘, ha superato ogni limite di decenza”. Il senatore di Fratelli d’Italia Giovan Battista Fazzolari non tollera oltre e in questa lunga dichiarazione stigmatizza i deliri messi nero su bianco sul quotidiano. “Il giornale di De Benedetti scrive a proposito di Giorgia Meloni che: ‘Leader estremisti di questa foggia in passato hanno arrecato danni irreparabili alla nostra Italia, all’Europa e ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 4 agosto 2021) “Noi di destra siamo abituati alle farneticazioni e alle menzogne targate mainstream. Ma questa volta il quotidiano ‘Il’, con la recensione fatta da tal Emanuele Felice del libro ‘Io sono‘, ha superato ogni limite di decenza”. Il senatore di Fratelli d’Italia Giovan Battistanon tollera oltre e in questa lunga dichiarazione stigmatizza i deliri messi nero su bianco sul quotidiano. “Il giornale di De Benedetti scrive a proposito diche: ‘Leader estremisti di questa foggia in passato hanno arrecato danni irreparabilinostra Italia, all’Europa e ...

Advertising

SecolodItalia1 : Vergognoso attacco alla Meloni, Fazzolari: «Per “Il Domani” Giorgia è come Hitler». L’articolo delirante… - rcolosimo : Lo dico dal primo articolo con uno straccio di contenuti che ho letto. Vergognoso parlare di attacco hacker per na… - protoromantica : RT @papito1492: Travaglio può piacere o meno, ma l'attacco infantile di questo tweet è vergognoso persino per i renziani - papito1492 : Travaglio può piacere o meno, ma l'attacco infantile di questo tweet è vergognoso persino per i renziani - reggiotv : 'Un vuoto, strumentale e vergognoso attacco squadrista nei confronti del consigliere delegato Carmelo Versace. Lo… -