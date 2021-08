Vendite al dettaglio, associazioni di categoria: “Segnali positivi ma ripresa consumi insufficiente” (Di mercoledì 4 agosto 2021) (Teleborsa) – Accelera, secondo i dati Istat, nel primo semestre il commercio dettaglio trainato soprattutto dall’incremento delle Vendite dei beni non alimentari ma le associazioni di categoria non si mostrano ancora soddisfatte. Segnali positivi secondo Confesercenti e Confcommercio, più pessimiste, invece, Federdistribuzione e l’Unione Nazionale Consumatori. “Le rilevazioni Istat sulle Vendite di giugno tracciano un quadro positivo per il commercio al dettaglio, registrano finalmente anche la ripartenza delle Vendite presso le piccole ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 4 agosto 2021) (Teleborsa) – Accelera, secondo i dati Istat, nel primo semestre il commerciotrainato soprattutto dall’incremento delledei beni non alimentari ma ledinon si mostrano ancora soddisfatte.secondo Confesercenti e Confcommercio, più pessimiste, invece, Federdistribuzione e l’Unione Nazionale Consumatori. “Le rilevazioni Istat sulledi giugno tracciano un quadro positivo per il commercio al, registrano finalmente anche la ripartenza dellepresso le piccole ...

