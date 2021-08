(Di mercoledì 4 agosto 2021) Da diverse ore, è iniziata a circolare in rete una presuntadinei confronti di. Precisiamo, sin da subito, che si tratta di una FAKE NEWS e che l’italiana che ha pronunciato quelle parole è un’altra famosissima atleta. Scopriamo tutti i dettagli e lain merito. Leggi anche:...

Advertising

ItaliaTeam_it : Come nelle favole. Vanessa Ferrari è sul podio olimpico! ??? #ItaliaTeam | #StuporMundi | #Tokyo2020 |… - Eurosport_IT : Ci sei arrivata dritta al cuore: siamo incantati! ?????? L'esercizio che è valso a Vanessa Ferrari l'argento nella f… - Coninews : Sul podio, felice, Vanessa Ferrari! ?? #ItaliaTeam @ferrarivany @Federginnastica #Tokyo2020 - zazoomblog : Vanessa Ferrari: chi ha detto la frase razzista contro Simone Biles? La verità - #Vanessa #Ferrari: #detto #frase - _Blondage_ : Ma quanto mi fa volare che la COMANECI abbia fatto i complimenti a Vanessa Ferrari mentre la Ferlito smarchetta cos… -

Ultime Notizie dalla rete : Vanessa Ferrari

, medaglia d'argento nel Corpo libero alle Olimpiadi di Tokyo 2020, è rientrata in Italia. Ad attendere la 'Farfalla di Orzinuovi' all'aeroporto di Fiumicino c'erano il colonnello Remo ...VIDEO, FESTA PER IL RITORNO A CASA CON LA MEDAGLIAVanessa Ferrari, la frase razzista contro Simone Biles è stata pronunciata da un'altra atleta italiana: ecco chi è e le varie reazioni ...Vanessa Ferrari è abituata a tornare in Italia con le medaglie al collo, ma quella provata ieri sera era una sensazione nuova. Questa volta, infatti, la Farfalla di Orzinuovi è sbarcata all'aeroporto ...