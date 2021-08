Valencia-Milan, scoppia la rissa tra Krunic e Gaya: brutto fallo del rossonero (VIDEO) (Di mercoledì 4 agosto 2021) Partita corretta all’82’. Poi la rissa e il nervosismo con tanto di cartellini gialli. Questo è stato Valencia-Milan, gara valida per il trofeo amichevole ‘Naranja’. Tutto è nato da un contatto tra Krunic e Gaya: bruttissimo fallo del rossonero, c’è la reazione del difensore avversario e anche la contro-reazione del centrocampista del Milan. Si accende subito un capannello di giocatori con Giroud e Maignan pronti a placare gli animi in campo. Nel finale Gaya si è rialzato ma ha lasciato il campo zoppicando. Un brutto ... Leggi su sportface (Di mercoledì 4 agosto 2021) Partita corretta all’82’. Poi lae il nervosismo con tanto di cartellini gialli. Questo è stato, gara valida per il trofeo amichevole ‘Naranja’. Tutto è nato da un contatto tra: bruttissimodel, c’è la reazione del difensore avversario e anche la contro-reazione del centrocampista del. Si accende subito un capannello di giocatori con Giroud e Maignan pronti a placare gli animi in campo. Nel finalesi è rialzato ma ha lasciato il campo zoppicando. Un...

AntoVitiello : #Milan a Valencia, anche #Maldini e #Massara al seguito della squadra che stasera sarà impegnata in amichevole - JmanBianconero : Rissa in Porto-Roma. Rissa in Valencia-Milan. Ora questo in Villarreal-Leicester con Fofana rotto. Amichevoli... - Fefinho83 : RT @Milannews24_com: ?? Una possibile conferma per Conti - jaffiodm : poche cose mi hanno gasato quanto la rissa valencia-milan, forse LA CESSIONE DI LUKAKU @Inter - Milannews24_com : ?? Prove tattiche per il futuro -