Vaccino, Fedriga: "Obbligo adolescenti? Governo non ci pensa" (Di mercoledì 4 agosto 2021) "Credo non sia neanche nella testa del Governo andare verso l'Obbligo vaccinale" anti covid "per gli adolescenti". Lo ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga a Morning News, su Canale 5. "Sicuramente è importante la campagna di sensibilizzazione che possiamo fare anche nelle scuole per coinvolgere i ragazzi, in particolare quelli delle superiori, ma lasciamo da parte l'Obbligo", ha aggiunto. Secondo Fedriga, "la campagna sta funzionando, sia a livello di contenimento dei contagi che, soprattutto, di ospedalizzazioni.

