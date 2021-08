Vaccino covid, Richeldi: “Obbligo utile in fase emergenziale” (Di mercoledì 4 agosto 2021) “Credo che un Obbligo vaccinale in questo momento debba essere messo nel contesto di una fase emergenziale. E non credo che questo rappresenti una limitazione permanente della libertà dell’individuo o del cittadino ma rappresenta uno strumento che potrebbe essere necessario per limitare quei danni che il virus sta facendo con le proprie mutazioni”. Così Luca Richeldi, direttore di Pneumologia al Policlinico Gemelli di Roma, e componente del Comitato tecnico scientifico (Cts) intervenendo ad “Agorà’ Estate” su Rai 3. “Se noi avessimo avuto tutti questi tentennamenti” sui vaccini, come sta accadendo su quello ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 4 agosto 2021) “Credo che unvaccinale in questo momento debba essere messo nel contesto di una. E non credo che questo rappresenti una limitazione permanente della libertà dell’individuo o del cittadino ma rappresenta uno strumento che potrebbe essere necessario per limitare quei danni che il virus sta facendo con le proprie mutazioni”. Così Luca, direttore di Pneumologia al Policlinico Gemelli di Roma, e componente del Comitato tecnico scientifico (Cts) intervenendo ad “Agorà’ Estate” su Rai 3. “Se noi avessimo avuto tutti questi tentennamenti” sui vaccini, come sta accadendo su quello ...

Advertising

borghi_claudio : I punti principali da chiarire per un discorso corretto sul vaccino covid per me sono due: 1) Il vaccino covid è so… - borghi_claudio : Dato per assodato che il vax sia efficace per proteggere dalla morte gli anziani (dati univoci) spero sia chiaro ch… - borghi_claudio : @maryfagi Infatti non ha senso. L'imposizione deriva da una mancata comprensione del punto 1). Qualcuno, anche in b… - popoloZeta : RT @tempoweb: Capezzone asfalta Gualtieri, rissa brutale sul green pass. 'Non ha capito nulla del Covid e ora...' #morningnews #vaccino #im… - Alessan20742107 : RT @andiamoviaora: 'Il governatore leghista del Friuli, Fedriga comunica il loro programma : 'Il greenpass come la patente' (da esibire sol… -