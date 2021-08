Vaccino Covid NovaVax, nuovo contratto Ue per 200 milioni di dosi (Di mercoledì 4 agosto 2021) Via libera dalla Commissione Europea a un accordo di acquisto anticipato per il Vaccino NovaVax anti-Covid. Il farmaco è prodotto da una compagnia biotecnologica Usa con sede a Gaithersburg nel Maryland. Secondo l’accordo, il settimo di questo tipo siglato finora dall’esecutivo Ue, gli Stati membri potranno comprare fino a 100 milioni di dosi del Vaccino di NovaVax, con un’opzione per altri 100 mln di dosi nel corso del 2021, 2022 e 2023, una volta che il farmaco sarà stato approvato dall’Ema e dichiarato sicuro ed efficace. Gli Stati membri potranno anche ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 4 agosto 2021) Via libera dalla Commissione Europea a un accordo di acquisto anticipato per ilanti-. Il farmaco è prodotto da una compagnia biotecnologica Usa con sede a Gaithersburg nel Maryland. Secondo l’accordo, il settimo di questo tipo siglato finora dall’esecutivo Ue, gli Stati membri potranno comprare fino a 100dideldi, con un’opzione per altri 100 mln dinel corso del 2021, 2022 e 2023, una volta che il farmaco sarà stato approvato dall’Ema e dichiarato sicuro ed efficace. Gli Stati membri potranno anche ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid Covid, la scienziata co - fondatrice di Astrazeneca diventa una Barbie ...la generazione Covid . L'azienda di produzione Mattel (con sede centrale in California ) ha creato un nuovo modello che raffigura Sarah Gilbert , la scienziata britannica co - creatrice del vaccino ...

Oms, 'prima della terza dose vaccinare tutti' L'Oms ha rivolto un appello a posticipare la terza dose del vaccino contro il coronavirus "almeno fino alla fine di settembre" così da permettere l'...Adhanom Ghebreyesus nel consueto briefing sul Covid ...

Vaccino covid, Bassetti: "Serve forte raccomandazione per 12-18enni" Adnkronos “Grave carenza nella fornitura”: la Task force sui vaccini anti-Covid lancia un sito web Iniziativa di Fmi, Banca mondiale, Oms e Omc. ?Mali, Chad, Congo, Siria e Yemen non arrivano all’1% di persone con una dose inoculata. In Iran diffidenza verso i vaccini e fosse comuni per le vittime ...

Ema-Ecdc: "Vaccini efficaci contro Delta". "Consigliabile ridurre intervallo dosi" "Tutti dovrebbero aderire alle normative nazionali e continuare ad adottare misure come indossare maschere e rispettare il distanziamento sociale, anche quegli individui che hanno ricevuto un programm ...

