Vaccino covid, Bassetti: "Serve forte raccomandazione per 12-18enni" (Di mercoledì 4 agosto 2021) "Deve esserci una forte raccomandazione, al momento, affinché tutti i ragazzi tra i 12 e i 18 anni si vaccinino" contro covid-19. Lo dice all'Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova. "Non è assolutamente vero, come piace dire ad alcuni – afferma – che all'estero non lo fanno: mi risulta che un land, uno dei più importanti della Germania, è andato contro la disposizione nazionale e quindi ha deciso di mettere la raccomandazione per la vaccinazione. Quindi anche all'estero ci sono molti che si sono spesi per le vaccinazioni per così ...

