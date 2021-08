Vaccino, a La7 lite tra Pregliasco e Giovanardi, gemello dell’ex ministro. “Delirio, stupito che un collega dica queste cose”. “Come si permette?” (Di mercoledì 4 agosto 2021) Polemica accesa a “L’aria che tira” (La7) tra il virologo Fabrizio Pregliasco, docente dell’Università Statale di Milano, e il medico Daniele Giovanardi, gemello di Carlo, ex ministro del governo Berlusconi. Il secondo, scettico sui vaccini anti-covid, espone le sue argomentazioni, suscitando il dissenso di Pregliasco che insorge: “Accidenti, ma io sono veramente stupito che un collega dica queste cose”. Giovanardi rilancia con le sue critiche alla vaccinazione a tappeto, ma Pregliasco ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 4 agosto 2021) Polemica accesa a “L’aria che tira” (La7) tra il virologo Fabrizio, docente dell’Università Statale di Milano, e il medico Danieledi Carlo, exdel governo Berlusconi. Il secondo, scettico sui vaccini anti-covid, espone le sue argomentazioni, suscitando il dissenso diche insorge: “Accidenti, ma io sono veramenteche un”.rilancia con le sue critiche alla vaccinazione a tappeto, ma...

