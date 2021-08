Vaccini Covid, Ue firma un contratto per 200 milioni di dosi Novavax (Di mercoledì 4 agosto 2021) La Commissione Europea ha approvato oggi un accordo di acquisto anticipato di Vaccini anti-Covid con la compagnia biotecnologica Usa Novavax, con sede a Gaithersburg, nel Maryland. Secondo l’accordo, il settimo di questo tipo siglato finora dall’esecutivo Ue, gli Stati membri potranno comprare fino a 100 mln del vaccino di Novavax, con un’opzione per altri 100 mln di dosi nel corso del 2021, 2022 e 2023, una volta che il farmaco sarà stato approvato dall’Ema e dichiarato sicuro ed efficace. Gli Stati membri potranno anche donare Vaccini a Paesi a reddito medio o basso, o darli ad altri ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 4 agosto 2021) La Commissione Europea ha approvato oggi un accordo di acquisto anticipato dianti-con la compagnia biotecnologica Usa, con sede a Gaithersburg, nel Maryland. Secondo l’accordo, il settimo di questo tipo siglato finora dall’esecutivo Ue, gli Stati membri potranno comprare fino a 100 mln del vaccino di, con un’opzione per altri 100 mln dinel corso del 2021, 2022 e 2023, una volta che il farmaco sarà stato approvato dall’Ema e dichiarato sicuro ed efficace. Gli Stati membri potranno anche donarea Paesi a reddito medio o basso, o darli ad altri ...

