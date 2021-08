Vaccinazione Covid, arriva l’esenzione per specifiche patologie. Il ministero della Salute: “Non è controindicata in gravidanza” (Di mercoledì 4 agosto 2021) La Vaccinazione anti-SarsCoV2 “non è controindicata in gravidanza”. Lo mette nero su bianco il ministero della Salute con una circolare dedicata alle “Certificazioni di esenzione alla Vaccinazione anti-Covid”. “Qualora dopo valutazione medica si opti per rimandare la Vaccinazione – si legge nella circolare – alla donna in gravidanza potrà essere rilasciato un certificato di esenzione temporanea alla Vaccinazione”, precisa il ministero, sottolineando che anche “l’allattamento non è una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 4 agosto 2021) Laanti-SarsCoV2 “non èin”. Lo mette nero su bianco ilcon una circolare dedicata alle “Certificazioni di esenzione allaanti-”. “Qualora dopo valutazione medica si opti per rimandare la– si legge nella circolare – alla donna inpotrà essere rilasciato un certificato di esenzione temporanea alla”, precisa il, sottolineando che anche “l’allattamento non è una ...

