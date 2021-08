Vaccinati in Usa benvenuti in Ue, ma Biden non ricambia il favore (Di mercoledì 4 agosto 2021) Ursula von der Leyen ha voluto darne annuncio il 25 aprile in un’intervista al New York Times: “Gli americani utilizzano vaccini approvati dall’Agenzia europea del farmaco. Questo consentirà libertà di movimento e di viaggiare nell’Unione Europea”. Una liberazione dalle restrizioni ai viaggi imposte dal covid, una sorta di benvenuto alla bella stagione, ma, soprattutto, l’annuncio della presidente della Commissione Europea sanciva di fatto la rinnovata alleanza dell’Ue con gli Stati Uniti, a due mesi dalla visita di Joe Biden in Europa, prima per il G7, poi per il summit Nato e quello con le istituzioni europee a Bruxelles e infine per il bilaterale con Vladimir Putin a ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 4 agosto 2021) Ursula von der Leyen ha voluto darne annuncio il 25 aprile in un’intervista al New York Times: “Gli americani utilizzano vaccini approvati dall’Agenzia europea del farmaco. Questo consentirà libertà di movimento e di viaggiare nell’Unione Europea”. Una liberazione dalle restrizioni ai viaggi imposte dal covid, una sorta di benvenuto alla bella stagione, ma, soprattutto, l’annuncio della presidente della Commissione Europea sanciva di fatto la rinnovata alleanza dell’Ue con gli Stati Uniti, a due mesi dalla visita di Joein Europa, prima per il G7, poi per il summit Nato e quello con le istituzioni europee a Bruxelles e infine per il bilaterale con Vladimir Putin a ...

