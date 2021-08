Vacanze Green contro il Covid-19: il Trentino meta top del 2021 (Di mercoledì 4 agosto 2021) La paura della variante Delta del Covid-19 si fa sentire tra gli italiani che decidono per le Vacanze Green, ovvero in luoghi poco affollati e immersi nella natura. Tante le destinazioni scelte ma il Trentino è sempre in testa alla classifica. Le ferie degli italiani non saranno solo al mare nell’estate 2021, soprattutto per la L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 4 agosto 2021) La paura della variante Delta del-19 si fa sentire tra gli italiani che decidono per le, ovvero in luoghi poco affollati e immersi nella natura. Tante le destinazioni scelte ma ilè sempre in testa alla classifica. Le ferie degli italiani non saranno solo al mare nell’estate, soprattutto per la L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

Agenzia_Ansa : La paura della variante spinge le vacanze green. Aria aperta, località minori, camminate e biciclette #ANSA - genovesergio76 : RT @moneypuntoit: ?? Vacanze senza green pass: cosa si può fare e dove non si può andare ?? - moneypuntoit : ?? Vacanze senza green pass: cosa si può fare e dove non si può andare ?? - TgrRaiVeneto : #LagodiGarda #Verona #Turismo Gli operatori temono una calo negli arrivi, ma ritengono anche che assicurare la sicu… - paoloabbadir : RT @LucioMalan: Gli italiani di Russia e tutti i vaccinati con Sputnik non possono avere il #GreenPass , dunque niente vacanze in Italia, n… -