Usa, Florida nuovo epicentro pandemia. 11.550 ricoveri in 24 ore (Di mercoledì 4 agosto 2021) In Florida, negli Usa, sono stati registrati nelle ultime 24 ore 11.515 ricoveri per Covid, di cui 2.400 in terapia intensiva. Nonostante lo Stato americano sia il nuovo epicentro della pandemia, il ...

