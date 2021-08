Urbano Cairo: I miei conti sono a posto e penso a nuove acquisizioni (Di mercoledì 4 agosto 2021) Cairo sfida il fondo Blackstone «Non vendo: semmai, mi espando» La Verità, pagina 15, di Camilla conti. Tre agosto 2016-3 agosto 2021. Ieri Urbano Cairo ha festeggiato cinque amni da editore del Corriere delta Sera. Domanda secca: «Il 3 agosto del 2022, ovvero tra esattamente un anno, l’azionariato del Corriere della Sera sarà lo stesso di oggi?». Cairo risponde senza esitazioni: «Di certo il socio di controllo sarà lo stesso». Insomma, non intende diluirsi, né vendere il 60% che oggi possiede di Rcs, il gruppo che edita il Corriere. Anzi, «io non sono un venditore, ma un compratore». Di ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 4 agosto 2021)sfida il fondo Blackstone «Non vendo: semmai, mi espando» La Verità, pagina 15, di Camilla. Tre agosto 2016-3 agosto 2021. Ieriha festeggiato cinque amni da editore del Corriere delta Sera. Domanda secca: «Il 3 agosto del 2022, ovvero tra esattamente un anno, l’azionariato del Corriere della Sera sarà lo stesso di oggi?».risponde senza esitazioni: «Di certo il socio di controllo sarà lo stesso». Insomma, non intende diluirsi, né vendere il 60% che oggi possiede di Rcs, il gruppo che edita il Corriere. Anzi, «io nonun venditore, ma un compratore». Di ...

