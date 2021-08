Una vita per la musica: Jennifer Tami (Di mercoledì 4 agosto 2021) UDINE – Jennifer Tami a 7 anni inizia a frequentare la scuola di musica del suo paese originario, Pavia di Udine, per imparare a suonare il sassofono contralto e a 10 anni suona davanti a 300 persone in una chiesa del comune. Partecipa allo Zecchino d’Oro del comune di Pavia di Udine come corista, mentre l’anno seguente duetta con una sua coetanea. Durante la sua adolescenza suona nella banda di Pavia, e alla fine di ogni anno si esibisce ai saggi oltre che con il sax anche con la chitarra. Nel 2013 inizia a comporre canzoni e ad imparare la tastiera; canzoni che arrivano dritto al cuore o meglio nell’ anima, prendendo ispirazione dal suo ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 4 agosto 2021) UDINE –a 7 anni inizia a frequentare la scuola didel suo paese originario, Pavia di Udine, per imparare a suonare il sassofono contralto e a 10 anni suona davanti a 300 persone in una chiesa del comune. Partecipa allo Zecchino d’Oro del comune di Pavia di Udine come corista, mentre l’anno seguente duetta con una sua coetanea. Durante la sua adolescenza suona nella banda di Pavia, e alla fine di ogni anno si esibisce ai saggi oltre che con il sax anche con la chitarra. Nel 2013 inizia a comporre canzoni e ad imparare la tastiera; canzoni che arrivano dritto al cuore o meglio nell’ anima, prendendo ispirazione dal suo ...

Advertising

davidefaraone : Prima i giornalisti francesi contro i Måneskin, poi i tifosi inglesi agli europei, ora la stampa americana coi sosp… - matteosalvinimi : Il Washington Post ed il Times lanciano sospetti di doping nei confronti del nostro campione Marcell Jacobs. Squall… - Tg3web : Un'altra vittima sul lavoro. In un'azienda del Modenese un'operaia di quarant'anni muore incastrata in un macchina… - Ainely88 : @Ecate31 @fey_folk Sì esatto, anche nel loro essere crudeli traspare sempre una punta di rimorso o comunque una tra… - 26julymovement : Ho sempre pensato che difficilmente sarebbe successo. E non mi sono fatto trovare pronto. Pensavo di avere una vita… -