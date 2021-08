Una Vita anticipazioni 7 agosto 2021, Lolita e Carmen unite contro i Palacios (Di mercoledì 4 agosto 2021) Seguendo le trame della puntata di Una Vita di sabato 7 agosto 2021, vediamo che Lolita e Carmen sono stanche di come si comportano Antonito e Ramon nei loro confronti. Il loro atteggiamento maschilista, secondo il quale gli uomini non devono occuparsi dei bambini. Le due decidono di unirsi per risolvere il problema. Nel frattempo Cesareo è in carcere disperato che continua a professarsi innocente e confessa a Mendez che secondo lui Santiago è innocente. Sabrina Ghio si sposa L’ex tronista è pronta per l’altare ed ha ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 4 agosto 2021) Seguendo le trame della puntata di Unadi sabato 7, vediamo chesono stanche di come si comportano Antonito e Ramon nei loro confronti. Il loro atteggiamento maschilista, secondo il quale gli uomini non devono occuparsi dei bambini. Le due decidono di unirsi per risolvere il problema. Nel frattempo Cesareo è in carcere disperato che continua a professarsi innocente e confessa a Mendez che secondo lui Santiago è innocente. Sabrina Ghio si sposa L’ex tronista è pronta per l’altare ed ha ...

