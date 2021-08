Una Vita, anticipazioni 5 agosto: entra in scena Marcos. Cesareo viene arrestato per l’omicidio di Marcia (Di mercoledì 4 agosto 2021) Una Vita, anticipazioni 5 agosto: succederà di tutto e di più domani pomeriggio nella telenovela spagnola. Una Vita, anticipazioni 5 agosto: Moncho viene battezzato. La madrina è … Finalmente arriva il giorno del battesimo del figlio di Lolita ed Antonito. Gli spoiler ci dicono che nonno Ramòn ringrazierà davanti a tutti Fabiana e Jacinto, perciò si presume che alla fine verrà davvero scelta la locandiera come madrina del piccolo. La famiglia Pasamar riceve un invito da Ildefonso, ma arriva Marcos Ildefonso inVita i familiari di Camino, ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 4 agosto 2021) Una: succederà di tutto e di più domani pomeriggio nella telenovela spagnola. Una: Monchobattezzato. La madrina è … Finalmente arriva il giorno del battesimo del figlio di Lolita ed Antonito. Gli spoiler ci dicono che nonno Ramòn ringrazierà davanti a tutti Fabiana e Jacinto, perciò si presume che alla fine verrà davvero scelta la locandiera come madrina del piccolo. La famiglia Pasamar riceve un invito da Ildefonso, ma arrivaIldefonso ini familiari di Camino, ...

Advertising

matteosalvinimi : Il Washington Post ed il Times lanciano sospetti di doping nei confronti del nostro campione Marcell Jacobs. Squall… - davidefaraone : Prima i giornalisti francesi contro i Måneskin, poi i tifosi inglesi agli europei, ora la stampa americana coi sosp… - Tg3web : Un'altra vittima sul lavoro. In un'azienda del Modenese un'operaia di quarant'anni muore incastrata in un macchina… - ritella_ : Buongiorno mi sono svegliata con una reazione allergica forte su tutto il collo,con bruciore e macchie rosse. Sto a… - yugxwoo : persino una gallina è più fortunata di me ma posso fare questa vita -