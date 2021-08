Una vita, anticipazioni 4 agosto: l'indifferenza di Camino (Di mercoledì 4 agosto 2021) Camino non mostrerà nessun tipo di entusiasmo per il suo matrimonio con Ildefonso ed anzi, come rivelano le anticipazioni Una vita inerenti la puntata in onda oggi 4 agosto, sarà del tutto indifferente nel vedere il suo abito da sposa. Nel frattempo, il commissario Mendez toglierà Santiago dai sospettati per l'assassinio di Marcia e cambierà strategia per risolvere il caso. Intanto, Laura prometterà di essere leale a Felipe, il quale continuerà ad avere sospetti su Genoveva. Infine, Cinta e Bellita discuteranno per i preparativi delle nozze. Una vita, spoiler 4 agosto: Laura prometterà ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 4 agosto 2021)non mostrerà nessun tipo di entusiasmo per il suo matrimonio con Ildefonso ed anzi, come rivelano leUnainerenti la puntata in onda oggi 4, sarà del tutto indifferente nel vedere il suo abito da sposa. Nel frattempo, il commissario Mendez toglierà Santiago dai sospettati per l'assassinio di Marcia e cambierà strategia per risolvere il caso. Intanto, Laura prometterà di essere leale a Felipe, il quale continuerà ad avere sospetti su Genoveva. Infine, Cinta e Bellita discuteranno per i preparativi delle nozze. Una, spoiler 4: Laura prometterà ...

