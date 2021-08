Una Vita anticipazioni 3 agosto 2021, Lolita e Carmen unite contro i Palacios (Di mercoledì 4 agosto 2021) Seguendo le trame della puntata di Una Vita di sabato 7 agosto 2021, vediamo che Lolita e Carmen sono stanche di come si comportano Antonito e Ramon nei loro confronti. Il loro atteggiamento maschilista, secondo il quale gli uomini non devono occuparsi dei bambini. Le due decidono di unirsi per risolvere il problema. Nel frattempo Cesareo è in carcere disperato che continua a professarsi innocente e confessa a Mendez che secondo lui Santiago è innocente. Intanto Felipe si assume la difesa del guardiano del quartiere. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Una Vita riassunto ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 4 agosto 2021) Seguendo le trame della puntata di Unadi sabato 7, vediamo chesono stanche di come si comportano Antonito e Ramon nei loro confronti. Il loro atteggiamento maschilista, secondo il quale gli uomini non devono occuparsi dei bambini. Le due decidono di unirsi per risolvere il problema. Nel frattempo Cesareo è in carcere disperato che continua a professarsi innocente e confessa a Mendez che secondo lui Santiago è innocente. Intanto Felipe si assume la difesa del guardiano del quartiere. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Unariassunto ...

Advertising

matteosalvinimi : Il Washington Post ed il Times lanciano sospetti di doping nei confronti del nostro campione Marcell Jacobs. Squall… - davidefaraone : Prima i giornalisti francesi contro i Måneskin, poi i tifosi inglesi agli europei, ora la stampa americana coi sosp… - Tg3web : Un'altra vittima sul lavoro. In un'azienda del Modenese un'operaia di quarant'anni muore incastrata in un macchina… - Silvia_Fancy : @Antonel57727969 esatto anche se sono attori non vuol dire che devono mettere in piazza tutta loro vita privata, un… - Carmela_oltre : #BuonCompleanno #LouisArmstrong La vita è una cosa meravigliosa ?? -