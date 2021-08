«Una gioia immensa, Simone era senza parole». La telefonata di Consonni con la mamma e la fidanzata - Video (Di mercoledì 4 agosto 2021) A Osio Sotto nel negozio della fidanzata Alice c’era anche Michela Malvestiti, la mamma del bergamasco Simone Consonni che ha vinto l’oro olimpico nella gara di inseguimento a squadre di ciclismo su pista. Prima gli occhi incollati sullo schermo del televisore, poi la gioia e la telefonata a Tokyo. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 4 agosto 2021) A Osio Sotto nel negozio dellaAlice c’era anche Michela Malvestiti, ladel bergamascoche ha vinto l’oro olimpico nella gara di inseguimento a squadre di ciclismo su pista. Prima gli occhi incollati sullo schermo del televisore, poi lae laa Tokyo.

Ultime Notizie dalla rete : Una gioia Volley: l'Ufficiale di gara Eustachio Papapietro ottiene la promozione in serie A Alla fine, ero cosciente di esser riuscito a fare una positiva prestazione, e la notizia ufficiale di aver raggiunto un obiettivo importante ha liberato la mia gioia e soddisfazione.' 'A livello ...

Il ciclismo su pista è d'oro. Eliminati Settebello e Italvolley donne Lacrime a Tokyo, di gioia e di rabbia. La gioia arriva dal ciclismo dove il quartetto azzurro dell'inseguimento a squadre, conquista un oro ... i protagonisti del quartetto d'oro azzurro, figlio di una ...

Tokyo, il racconto di Pietro Ruta: «Una gioia immensa» Corriere di Como Il ciclismo su pista è d’oro. Eliminati Settebello e Italvolley donne Storica impresa per il quartetto dell'inseguimento a squadra su pista che vince la medaglia più preziosa e confeziona il nuovo record del mondo ...

Sport e linguaggio, le espressioni per guardare Tokyo 2020 con occhi diversi Il legame tra sport e linguaggio è molto più forte di quel che si potrebbe pensare. Nella vita di tutti i giorni sono molte le espressioni nate sui campi di gioco che con il tempo sono diventate parte ...

