Una babbea senza cervello. Travaglio tocca il fondo: insulto gratuito alla Cartabia | Guarda (Di mercoledì 4 agosto 2021) Mamma mia che periodaccio per Marco Travaglio, il direttore del Fatto Quotidiano che continua a prendere metaforici ceffoni da Giuseppe Conte, il suo cocco e pupillo, che nel giro di pochi giorni lo ha smentito ben due volte. La prima, quando ha negato i virgolettati riportati dal Fatto sulla possibile apertura di una crisi di governo firmata M5s. La seconda, soltanto ieri, martedì 3 agosto, quando ha ammesso in un'intervista a La Stampa che i grillini, sulla riforma della giustizia, si sono fatti trovare "impreparati". Ossia sono stati sconfitti. Eppure Travaglio, sul Fatto in versione Agenzia Stefani, ci raccontava il trionfo del presunto avvocato del ...

