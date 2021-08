Ugo de Carolis ritira la propria disponibilità a diventare nuovo amministratore delegato di Anas | “Troppe polemiche politiche”

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Era attesa per oggi l’ufficialità della sua nomina comedi, ma leesplose, anche per bocca di numerosi partiti di maggioranza, dopo le indiscrezioni circolate hanno convinto Ugo De, l’ex ad di Aeroporti di Roma, società controllata dalla Atlantia dei Benetton e uomo storicamente vicino a Giovanni Castellucci, l’ex braccio destro della famiglia di Ponzano veneto imputato a Genova per il disastro del Ponte Morandi, a non rendersi disponibile ad assumere l’incarico. È stato lui stesso a comunicarlo all’Ansa: “Alla luce delle dichiarazioni ...

Advertising

fattoquotidiano : Ugo de Carolis, uomo dei Benetton e vicino all’ex a.d. di Autostrade, verso la nomina ad amministratore delegato di… - RitaBorsatti : RT @ElioLannutti: Ugo de Carolis, uomo dei Benetton e vicino all’ex a.d. di Autostrade, verso la nomina ad amministratore delegato di Anas.… - GCappellazz : RT @_DAGOSPIA_: UGO DE CAROLIS RITIRA LA SUA DISPONIBILITÀ ALL’INCARICO DI AD DI ANAS. IL MOTIVO E'... - fattoquotidiano : Ugo de Carolis ritira la propria disponibilità a diventare nuovo amministratore delegato di Anas: “Troppe polemiche… - _DAGOSPIA_ : UGO DE CAROLIS RITIRA LA SUA DISPONIBILITÀ ALL’INCARICO DI AD DI ANAS. IL MOTIVO E'... -

Ultime Notizie dalla rete : Ugo Carolis

Liguria . "Da genovese e ligure sono sconcertato e infastidito nel sentire circolare alcune voci che vorrebberoDe, ex manager di fiducia del gruppo Atlantia nel periodo Castellucci, alla guida di Anas, società pubblica che si occupa della sicurezza degli italiani su strade e autostrade". ) [1] => ...... la questione è una ferita ancora aperta per Genova tanto da spingere Roberta Pinotti, senatrice del Pd ad attaccare la scelta dide, come nuovo amministratore delegato della società ...Il manager ha spiegato di aver maturato la sua decisione dopo le polemiche politiche esplose in giornata [Leggi] ...Per tutta la giornata è circolato il nome di Circola il nome di De Carolis, già manager di primo piano della galassia Benetton GENOVA - Un nome circolato per tutta la giornata, un polverone sollevato ...