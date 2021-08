Ufficiale | Pellecchia dall’Avellino alla Paganese

(Di mercoledì 4 agosto 2021) LaCalcio 1926 srl comunica che in data odierna, ha raggiunto l’accordo con la società U.S Avellino 1912, per il trasferimento a titolo definitivo come giovane di serie, del calciatore Sabino. Il giovane portiere classe 2003 si aggregheràsquadra di Mister Raffaele Di Napoli dopo aver svolto i test AntiCovid19. Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

NewsTuttoC : UFFICIALE - Paganese, dall'Avellino il giovane portiere Pellecchia -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Pellecchia

Tutto Lega Pro

... Simone Schiraldi (1988) e Luigi(1993). A questi si devono aggiungere i 1999 Federico ... Assente giustificato alla prima seratarossoblù, l'acquisto da copertina della società ...... poste e telecomunicazioni Camera dei deputati; Salvatore, FIT CISL; Monica Mascia FIT ... Si rimanda a questa pubblicazione per l'analisi completa edelle attivita istituzionali ...La Paganese Calcio 1926 srl comunica che in data odierna, ha raggiunto l’accordo con la società U.S Avellino 1912, per il trasferimento a titolo definitivo ...I rossoblù di Amoroso salutano i nuovi acquisti al Cheers di Corso Francia e si danno appuntamento per la preparazione. Fascia a Bdour ...