UFFICIALE Olanda, in panchina torna Van Gaal: il comunicato (Di mercoledì 4 agosto 2021) L’Olanda ha annunciato che Louis van Gaal sarà il prossimo commissario tecnico della Nazionale Attraverso un comunicato UFFICIALE, la Federazione olandese ha annunciato che Louis van Gaal sarà il prossimo commissario tecnico della Nazionale al posto di Frank de Boer. «Louis van Gaal è stato ufficialmente nominato nuovo allenatore della nazionale dell’Orange. Insieme al suo – anch’esso nuovo – staff tecnico, composto da Danny Blind (assistente), Henk Fraser (assistente) e Frans Hoek (allenatore dei portieri), inizierà subito a lavorare per la nazionale olandese. Oggi, il quartetto ha ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 4 agosto 2021) L’ha annunciato che Louis vansarà il prossimo commissario tecnico della Nazionale Attraverso un, la Federazione olandese ha annunciato che Louis vansarà il prossimo commissario tecnico della Nazionale al posto di Frank de Boer. «Louis vanè stato ufficialmente nominato nuovo allenatore della nazionale dell’Orange. Insieme al suo – anch’esso nuovo – staff tecnico, composto da Danny Blind (assistente), Henk Fraser (assistente) e Frans Hoek (allenatore dei portieri), inizierà subito a lavorare per la nazionale olandese. Oggi, il quartetto ha ...

Advertising

LeBombeDiVlad : ???? UFFICIALE - #Olanda, annunciato #VanGaal come nuovo commissario tecnico ?? Ecco l’annuncio #LeBombeDiVlad #LBDV… - persemprecalcio : ????Ufficiale #VanGaal atto III sulla panchina dell'Olanda, poi non dite che non ve l'avevamo detto ?? - Mikkimo4 : RT @sportface2016: #Olanda Ufficiale: Louis van Gaal è il nuovo commissario tecnico della nazionale - GreenMidnight1 : RT @sportface2016: #Olanda Ufficiale: Louis van Gaal è il nuovo commissario tecnico della nazionale - NMercato24 : UFFICIALE: Van Gaal torna a sedersi sulla panchina dell'Olanda. #Calciomercato #4agosto -