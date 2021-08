Ufficiale: l’ex Juve, Howedes, nello staff della Germania (Di mercoledì 4 agosto 2021) Benedikt Höwedes, ex difensore tedesco della Juventus, entra ufficialmente nella Federcalcio tedesca (DFB). l’ex calciatore assumerà inizialmente compiti di gestione relativi alla squadra nazionale in una sorta di tirocinio in parallelo al suo master UEFA per giocatori nazionali (MIP). A soli 33 anni, Höwedes si è ritirato a luglio 2020 dal calcio giocato a seguito dei tanti infortuni che ne hanno condizionato la carriera, decidendo quindi di intraprendere quella da allenatore. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 4 agosto 2021) Benedikt Höwedes, ex difensore tedescontus, entra ufficialmente nella Federcalcio tedesca (DFB).calciatore assumerà inizialmente compiti di gestione relativi alla squadra nazionale in una sorta di tirocinio in parallelo al suo master UEFA per giocatori nazionali (MIP). A soli 33 anni, Höwedes si è ritirato a luglio 2020 dal calcio giocato a seguito dei tanti infortuni che ne hanno condizionato la carriera, decidendo quindi di intraprendere quella da allenatore. Foto: Twitterntus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

